Вода до фар: Новосибирск после изнуряющей жары накрыли ливень и шквалистый ветер

Мощный ливень и шквалистый ветер обрушились на Новосибирск. О подтоплениях городских улиц сообщил Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

Улицы Новосибирска ушли под воду после сильного дождя. Видео © Telegram /Инцидент Новосибирск; Telegram /Инцидент Новосибирск

Из-за разгула стихии видимость на дорогах упала практически до нуля. Потоки воды оказались настолько сильными, что ливневая канализация не справилась с объёмом осадков, и проезжая часть скрылась под водой. В соцсетях очевидцы публикуют кадры, на которых автомобили пробираются буквально вплавь, а уровень воды доходит до фар.

Порывами ветра в городе повалило несколько деревьев. При этом местные жители восприняли непогоду скорее как долгожданное облегчение после изнуряющей жары, которая стояла в городе почти с начала лета.

По сведениям Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду, однако местами порывы могут достигать 19 метров. Температура воздуха при этом будет держаться на уровне 23–25 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что мощный циклон принёс разрушительный шторм в Пермский край. Сильные ливни начались ночью и быстро привели к подтоплениям. Вода зашла на территорию частных домовладений в посёлках Ферма, Мулянка, Кукуштан и в деревне Кондратово. В самой Перми ушла под воду проезжая часть на нескольких улицах, а шквалистый ветер повалил деревья, что привело к травмам. На Соликамской рухнувший ствол придавил женщину, и пострадавшую экстренно доставили в больницу. Ещё 1 дерево перегородило автомобильную дорогу.