Разрушительный шторм обрушился на Пермский край: сильный ветер и ливни затопили улицы, дома и дворы, а поваленные деревья привели к травмированию людей. Непогода пришла в регион после мощного циклона, который ранее накрыл Свердловскую область. Об этом пишет телеграм-канал «Новости Перми и Края».

Шторм с ливнями затопил города и посёлки Пермского края. Видео © VK/ ЧП ДТП Пермь

Сильные осадки начались ночью. Вода зашла на территории частных домов в посёлках Ферма, Мулянка, Кукуштан и деревне Кондратово. В Перми затопило несколько улиц. На Соликамской дерево упало на женщину — пострадавшую доставили в больницу. Ещё одно рухнувшее дерево перекрыло проезжую часть.

Из-за подтоплений в городе пришлось изменить маршрут автобуса № 148. Один из трамваев остановился прямо на улице из-за большого количества воды на путях. Самая сложная ситуация сложилась в Кукуштане. Там под водой оказалась улица Уральская, а на Островского разрушилось дорожное покрытие. Жителям домов, оказавшихся в зоне подтопления, предложили временно покинуть жильё.

Спасатели уже занимаются откачкой воды. Восстановлением повреждённых дорог специалисты займутся после того, как уровень воды снизится.

Напомним, что паводок в Свердловской области привёл к введению режима ЧС в 10 муниципалитетах. Кроме того, не исключалось затопление ещё 62 жилых домов и 152 приусадебных участков.