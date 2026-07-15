Екатеринбург ушёл под воду, шторм ломает деревья и останавливает транспорт

Мощный шторм обрушился на Екатеринбург: сильный ветер и ливни затопили улицы города, повалили деревья и нарушили работу транспорта. Об этом сообщает E1.

Шторм с ливнем парализовал Екатеринбург: деревья рухнули на дороги. Видео © Telegram/ E1.ru | Новости Екатеринбурга

В разных районах города деревья упали на дороги, контактные сети и припаркованные автомобили, из-за чего движение оказалось затруднено. Повреждения зафиксировали на проспекте Ленина, улицах Металлургов, Первомайской, Советской и Мамина-Сибиряка. В некоторых районах возникли перебои с электричеством, а светофоры перестали работать.

Из-за непогоды оказался нарушен и транспортный поток. Автобусы, троллейбусы и трамваи столкнулись с задержками, часть маршрутов была остановлена. Шторм добрался и до аэропорта Кольцово. Несколько рейсов из Самары, Хабаровска и Москвы были перенаправлены на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске.

Спасатели предупредили, что сложные погодные условия могут сохраниться до 17 июля и распространиться на другие районы Свердловской области.

Екатеринбург уже сталкивался с последствиями мощной непогоды этим летом. В конце июня сильный ливень затопил улицы и дворы города, вода поднялась на некоторых участках почти до колен, а движение оказалось осложнено из-за подтоплений и пробок.