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Регион
29 июня, 18:15

Ливень стеной, вода по колено: Екатеринбург переживает самое дождливое лето за 40 лет

Несколько районов Екатеринбурга затопило из-за мощного ливня

Екатеринбург столкнулся с сильным подтоплением после мощного ливня. В городе затопило улицы, дворы, дома и автомобили. Об этом пишет телеграм-канал «Екатеринбург ЧП».

Екатеринбург затопило после мощного ливня. Видео © Telegram/ Екатеринбург ЧП

В Свердловской области июнь побил сорокалетний рекорд по количеству осадков. Самая сложная обстановка сейчас наблюдается в Екатеринбурге, где на некоторых участках вода поднялась людям почти до колен.

На дорогах образовались 9-балльные пробки, а часть светофоров перестала работать. Подтопления также зафиксированы в Первоуральске, Верхней Пышме и Каменске-Уральском. Непогода, по прогнозам, продолжится и завтра. В регионе ожидаются новые сильные ливни и порывы ветра до 18 метров в секунду.

В Оренбургской области подтоплены 106 жилых домов из-за мощных ливней
В Оренбургской области подтоплены 106 жилых домов из-за мощных ливней

Ранее после сильнейшего ливня под воду ушла Казань. Прогноз оправдался буквально за считаные минуты — интенсивные осадки быстро превратили городские улицы в сплошные водные потоки.

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Обложка © Telegram/ Екатеринбург ЧП

Полина Никифорова
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