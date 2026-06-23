«Венеция по-казански»: Потоп после дождя парализовал город

23 июня Казань накрыл мощный ливень, о котором предупреждали синоптики. Прогноз оправдался буквально за считаные минуты — интенсивные осадки быстро превратили городские улицы в сплошные водные потоки.

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Центральные районы города начали уходить под воду. Автомобили с трудом передвигаются по глубоким лужам, а общественный транспорт оказался фактически «в плавании» по затопленным улицам. Жители сообщают о серьёзных подтоплениях на Спартаковской и Петербургской, где водой накрыло не только проезжую часть, но и клумбы. Также проблемы зафиксированы в районах Баумана, Дзержинского и Пушкина — местах, которые традиционно страдают при сильных дождях, пишет inkazan.ru.

Добралось затопление и до улицы Назарбаева: там вода вышла на дороги и тротуары. Очевидцы говорят, что уровень доходил примерно до щиколотки, а местами был ещё выше. Некоторым прохожим пришлось разуваться и идти босиком. В Приволжском районе ситуация оказалась менее критичной, однако и там ливнёвки не справились с объёмом осадков. По словам горожан, система водоотвода работает, но просто не рассчитана на такую нагрузку.

На фоне потопа проблемы возникли и у роботизированных курьеров: устройства частично оказались в воде, теряли ориентацию, останавливались или двигались хаотично. Некоторые жители пытались вручную вытаскивать их из затопленных участков.

Оренбургская область тоже устраняет последствия сильных ливней, которые вызвали подъём уровня воды и подтопления сразу в нескольких районах. Стихия затронула территории четырёх муниципалитетов. Речь идёт о Бугуруслане, а также Асекеевском, Бугурусланском и Матвеевском районах. Вода зашла в 106 жилых домов, местами затопив дворы и приусадебные участки.