В Оренбургской области подтоплены 106 жилых домов из-за мощных ливней

Оренбургская область вторые сутки борется с последствиями мощных ливней, вызвавших подъём воды. Данные об оперативной обстановке публикует официальный канал пресс-службы губернатора и правительства региона.

В Оренбургской области потоп. Видео © Telegram / ПроОрен | Новости Оренбурга

По информации властей, зоной бедствия охвачены территории четырёх муниципалитетов. Речь идёт о Бугуруслане, а также Асекеевском, Бугурусланском и Матвеевском районах. Согласно сводкам, вода зашла в 106 жилых домов. Спасателям пришлось эвакуировать из зоны подтопления 32 человека, включая 5 детей.

Для отслеживания паводковой ситуации на место направлена группа, специализирующаяся на применении беспилотных летательных аппаратов. Туда же выдвинулась оперативная группа Главного управления МЧС России по Оренбургской области. Весь состав региональных служб приведён в режим повышенной готовности.

«В связи с масштабными подтоплениями, вызванными сильными ливнями, на территории Бугуруслана введён режим «Чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении МЧС.

Тем временем в Табасаранском районе Дагестана рухнули опоры автомобильного моста через реку Рубас. Причиной разрушения стал мощный паводок: с 14 по 15 июня на регион обрушились ливневые дожди, спровоцировавшие критический подъём уровня воды в реке, в результате чего поток размыл фундамент конструкции.