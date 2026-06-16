В Дагестане из-за дождей обрушился автомобильный мост

В Табасаранском районе Дагестана обрушились опоры автомобильного моста через реку Рубас. Причиной стали сильные осадки и резкий подъём уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор». Прокуратура организовала проверку.

В Дагестане обрушился мост. Видео © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан / ГКУ «Дагестанавтодор»

«В Табасаранском районе, на автомобильной дороге «ФАД «Кавказ» — Сиртич — Татиль» на участке км 45+400, в результате прошедших с 14 по 15 июня ливневых дождей и критического поднятия уровня воды в реке Рубас, произошёл размыв фундамента и обрушение левобережной опоры и пролётного строения моста», — говорится в сообщении «Дагестанавтодора».

Эксплуатационная служба приступила к оперативным мерам: участок перекрыт, территория вокруг разрушенного объекта ограждена. На месте работают специалисты, готовятся решения по восстановлению переправы. Выезд комиссии ГКУ назначен на 17 июня, где будут определены технические варианты ремонта.

На время ограничений транспортное сообщение с райцентром Хучни организовано по объездным маршрутам. Один из них проходит по дороге «ФАД «Кавказ» — Сиртич — Татиль» с последующим выходом на трассу «Дербент — Хучни — Хив». Альтернативный путь предусмотрен через подъезд к селу Цухтыг с дальнейшим движением по внутрихозяйственным дорогам.

«В Дагестане прокуратурой организована проверка по факту обрушения опор автомобильного моста, ведущего к селу Новое Лидже Табасаранского района», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Тем временем, непогода в Краснодаре парализовала город: проливные дожди привели к серьёзным подтоплениям. Ливень затопил более 20 многоквартирных домов до уровня цокольных этажей. В целом пострадали более 100 придомовых территорий, включая как многоэтажки, так и частные дома. Городские службы приняли 252 сообщения от жителей, касающиеся последствий дождя, включая затопленные дороги и дворы.