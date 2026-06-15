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Регион
15 июня, 11:31

В Краснодаре после ливней подтоплены более 20 многоэтажек и свыше 100 дворов

Обложка © Telegram / Администрация Краснодара

Обложка © Telegram / Администрация Краснодара

Непогода парализовала Краснодар: проливные дожди привели к серьёзным подтоплениям. По информации ЕДДС города, стихия затронула более 20 многоквартирных домов, затопив их цокольные этажи.

Общее число подтопленных придомовых территорий превысило 100, включая как многоэтажки, так и частный сектор. За минувшие сутки городские службы получили 252 обращения от жителей, связанных с последствиями ливней, в том числе по затопленным дорогам и дворам.

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Наталья Демьянова
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