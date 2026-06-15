В Краснодаре после ливней подтоплены более 20 многоэтажек и свыше 100 дворов

Непогода парализовала Краснодар: проливные дожди привели к серьёзным подтоплениям. По информации ЕДДС города, стихия затронула более 20 многоквартирных домов, затопив их цокольные этажи.

Общее число подтопленных придомовых территорий превысило 100, включая как многоэтажки, так и частный сектор. За минувшие сутки городские службы получили 252 обращения от жителей, связанных с последствиями ливней, в том числе по затопленным дорогам и дворам.

Ранее Life.ru рассказывал, как мощный ливень в Тюмени затопил парковку жилого комплекса «Корней», под водой оказались дорогие автомобили, включая BMW, Mercedes и Jaguar. На опубликованных кадрах видно, что машины ушли под воду почти целиком, местные жители передвигаются по двору едва ли не вплавь, а предварительный ущерб может исчисляться десятками миллионов рублей.