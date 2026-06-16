Пункт питания на месте поисков пропавшего мальчика развернули в Ингушетии

В Ингушетии продолжаются поиски восьмилетнего мальчика, которого унесло течением в реке Сунжа. Как сообщили в правительстве региона, для участников поисково-спасательной операции развернули пункт обогрева и питания.

Пункт работает на границе Карабулака и селения Яндаре. Там спасатели, волонтёры и местные жители могут согреться, отдохнуть и получить питание. Власти уточнили, что место оснащено всем необходимым для тех, кто задействован в поисках ребёнка.

К операции подключились не только сотрудники экстренных служб. Мальчика ищут сотни добровольцев и жителей Ингушетии, помощь также оказывают волонтёры из Чечни и Дагестана.

Напомним, трагедия произошла 15 июня днём в сельском поселении Яндаре Назрановского района. Двое детей 2018 года рождения купались в реке Сунжа в месте, не оборудованном для отдыха на воде. Одного мальчика унесло сильным течением, второй ребёнок не пострадал.