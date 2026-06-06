11-летний мальчик две недели выживал в джунглях на фигах и дожде

В Китае 11-летний мальчик две недели бродил по джунглям провинции Гуандун и выжил. Ребёнок пропал 18 мая в горном лесу у деревни Аньхуа. На следующий день к поискам подключились власти. Об этом пишет Need To Know.

Нашли мальчика только 30 мая. Перед этим сборщик трав обнаржуил в джунглях его одежду и заявил в полицию. На место отправили поисковую группу с собакой — они и заметили ребёнка. Он похудел, покрылся ссадинами, но в остальном был здоров.

Мальчик выжил, потому что ел плоды фиговых деревьев и пил дождевую воду. После осмотра врачей его вернули родителям.

Ранее в Хакасии на озере у села Бея утонул десятилетний мальчик. По факту гибели ребёнка завели уголовное дело. Как выяснило следствие, трое детей — двое 8 лет и один 10 лет — катались на велосипедах и приехали к озеру. Двое решили искупаться, но 10-летний мальчик заплыл в камыши, не смог выбраться и утонул.