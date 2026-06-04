В Индии мужчина погиб в лесу после встречи с тигром

В индийском штате Одиша в районе, примыкающем к заповеднику Симилипал, тигр напал на жителя деревни Басантпур. Мужчина ушёл в лес за кормом для коз и не вернулся домой. Об этом пишет The News Mill

Садху Наик отправился в джунгли утром в воскресенье. По словам родственников, он собирал листья и растительность, которые обычно используют как корм для домашнего скота. К вечеру он не вернулся, и в деревне начали поиски. Утром в понедельник местные жители нашли в лесу останки. Позже полиция подтвердила, что погибший — Садху Наик.

По предварительным данным, речь идёт о нападении тигра. В лесном департаменте сообщили, что хищник, вероятно, утащил добычу глубже в чащу и частично её съел. На месте нашли следы крупного животного. Местные власти отмечают, что подобные случаи здесь не редкость. Жители деревень, граничащих с лесом, часто вынуждены заходить в джунгли за дровами и кормом.

На место прибыли полиция и сотрудники лесного департамента. Начато расследование, специалисты изучают обстоятельства и маршруты передвижения тигра. В районе планируют усилить наблюдение и установить фотоловушки. Семье погибшего обещали выплатить компенсацию.

А ранее в лесной зоне индийского округа Чандрапур четыре женщины погибли после нападения тигрицы с детёнышами. Жительницы деревни Гунджевахи вошли в прилегающий лес для сбора листьев тенду. После трагедии власти ограничили доступ в лес и усилили контроль за территорией.