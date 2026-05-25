В Индии тигрица с детёнышами убила четырёх женщин в лесу

Четыре женщины погибли в лесной зоне индийского округа Чандрапур (штат Махараштра) после нападения тигрицы с детёнышами. Об этом сообщает The Indian Express со ссылкой на региональные лесные службы.

По данным ведомств, утром в пятницу жительницы деревни Гунджевахи вошли в прилегающий лес для сбора листьев тенду — сезонного сырья, которое местные семьи используют для изготовления биди и на котором во многом держится подработка в летний период. В лесу на них напала тигрица вместе с детёнышами.

Лесные службы считают, что нападение могло быть совершено тигрицей и её детёнышами, обитающими в лесном массиве Брахмапури. Отмечается, что детёныши достигли возраста более двух лет, когда они начинают вести себя агрессивнее. Трое из погибших женщин ранее уже сталкивались с патрулями: 14 мая их останавливали при попытке проникновения в лес и возвращали в населённый пункт.

После трагедии власти ограничили доступ в лес для сбора листьев тенду и усилили контроль за территорией. В зоне установлены камеры наблюдения и фотоловушки, предназначенные для отслеживания перемещений хищников. Семьям жертв назначена компенсация в размере 25 тысяч рупий каждой. Сельские жители подчёркивают, что сезон сбора листьев остаётся практически единственным стабильным источником дохода, из-за чего выход в лес для многих становится вынужденной мерой.

А ранее в Германии полицейские застрелили тигра, сбежавшего из частного вольера под Лейпцигом. Перед этим хищник напал на мужчину и ранил его. После побега животное заметили на территории местного садового комплекса. Вооружённые сотрудники полиции выследили тигра и приняли решение открыть огонь, чтобы не допустить новой угрозы для людей.