В Германии застрелили сбежавшего из частного вольера тигра

В Германии полицейские застрелили тигра, сбежавшего из частного вольера под Лейпцигом. Перед этим хищник напал на мужчину и ранил его, сообщает телерадиокомпания MDR со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошёл в Дельциге. После побега животное заметили на территории местного садового комплекса. Вооружённые сотрудники полиции выследили тигра и приняли решение открыть огонь, чтобы не допустить новой угрозы для людей.

По данным полиции, хищник содержался в вольере в промышленной зоне. Объект принадлежит женщине-дрессировщице, к которой контролирующие органы уже предъявляли претензии из-за условий содержания животных. Ранее судебное разбирательство в отношении владелицы вольера было закрыто после выплаты денежного штрафа.

Ранее в Хабаровском крае специалисты отловили амурского тигра, который регулярно выходил к людям в районе села Пушкино Бикинского района. Хищника поймали 7 мая неподалёку от населённого пункта. По данным краевого управления охотничьего хозяйства, речь идёт о самце старше семи лет. При первичном осмотре видимых травм у животного не обнаружили.