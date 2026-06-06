В Хакасии возбудили уголовное дело после гибели ребёнка, утонувшего в озере

Десятилетний мальчик утонул в озере возле села Бея в Хакасии. По факту гибели ребёнка возбудили уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК России.

По данным следствия, трое мальчиков в возрасте 8 и 10 лет катались на велосипедах и приехали к озеру. Двое детей решили искупаться. 10-летний мальчик заплыл в камышовые заросли, откуда не смог выбраться, и утонул.

«По данному факту Саяногорским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в Оренбургской области нашли тело 11-летнего мальчика, который утонул в реке Большой Кинель под Бугурусланом. Ребёнок пропал 25 мая, после чего спасатели начали поисковую операцию. Водолазы и волонтёры аквакорпуса обследовали акваторию и применяли разные методы поиска. Тело школьника обнаружили во время плановых работ. Прокуратура начала проверку и устанавливает причины трагедии.