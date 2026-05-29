29 мая, 15:16

Россиянин утонул у подножия 50-метрового водопада в Грузии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sergei Drozd

Российский турист погиб в Аджарии, сорвавшись у подножия пятидесятиметрового водопада в муниципалитете Кеда. Информацию о трагедии подтвердили ТАСС в МВД Грузии.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о популярном среди отдыхающих месте. По предварительным данным, мужчина утонул.

Ранее сообщалось, что в Южной Осетии 52-летнюю россиянку унесло бурным течением реки после того, как её знакомый в шутку раскачал подвесной мост. Известно, что пропавшая — Анна-Анастасия Тыц, занимается производством кино и телепередач, на неё также оформлено ООО «Сириус». В момент происшествия она стояла на переходе вместе с двумя коллегами. Один из мужчин начал приседать, женщина просила прекратить. В какой-то момент они резко рухнули в воду, спутника вытащили, а Анну сразу унесло стремительным потоком.

Юлия Сафиулина
