Россиянин утонул у подножия 50-метрового водопада в Грузии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sergei Drozd
Российский турист погиб в Аджарии, сорвавшись у подножия пятидесятиметрового водопада в муниципалитете Кеда. Информацию о трагедии подтвердили ТАСС в МВД Грузии.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о популярном среди отдыхающих месте. По предварительным данным, мужчина утонул.
Ранее сообщалось, что в Южной Осетии 52-летнюю россиянку унесло бурным течением реки после того, как её знакомый в шутку раскачал подвесной мост. Известно, что пропавшая — Анна-Анастасия Тыц, занимается производством кино и телепередач, на неё также оформлено ООО «Сириус». В момент происшествия она стояла на переходе вместе с двумя коллегами. Один из мужчин начал приседать, женщина просила прекратить. В какой-то момент они резко рухнули в воду, спутника вытащили, а Анну сразу унесло стремительным потоком.
Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.