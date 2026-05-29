Россиянин утонул у подножия 50-метрового водопада в Грузии

Ранее сообщалось, что в Южной Осетии 52-летнюю россиянку унесло бурным течением реки после того, как её знакомый в шутку раскачал подвесной мост. Известно, что пропавшая — Анна-Анастасия Тыц, занимается производством кино и телепередач, на неё также оформлено ООО «Сириус». В момент происшествия она стояла на переходе вместе с двумя коллегами. Один из мужчин начал приседать, женщина просила прекратить. В какой-то момент они резко рухнули в воду, спутника вытащили, а Анну сразу унесло стремительным потоком.