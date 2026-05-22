Унесло потоком: Россиянка упала в реку в Южной Осетии из-за шутки знакомого — видео

В Южной Осетии 52-летнюю россиянку унесло бурным течением реки после того, как её знакомый в шутку раскачал подвесной мост. Подробности происшествия сообщает телеграм-канал SHOT.

Момент падения россиянки в реку в Южной Осетии. Видео © Telegram /SHOT

Известно, что пропавшая — Анна-Анастасия Тыц, занимается производством кино и телепередач, на неё также оформлено ООО «Сириус». В момент происшествия она стояла на переходе вместе с двумя коллегами. Один из мужчин начал приседать, женщина просила прекратить. В какой-то момент они резко рухнули в воду, спутника вытащили, а Анну сразу унесло стремительным потоком.

Поиски вдоль берега пока ни к чему не привели. Южноосетинская сторона уже обратилась за содействием к грузинской.

Напомним, что несчастный случай произошёл вечером в четверг в районе села Згубир Дзауского района. Министр по делам гражданской обороны Ибрагим Гассеев немедленно доложил о ЧП президенту республики. Алан Гаглоев взял ситуацию под личный контроль. Известно, что для поисков привлекли 100 сотрудников МЧС.