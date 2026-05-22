В Южной Осетии сто спасателей ведут поиски россиянки, упавшей в реку

В Южной Осетии 100 сотрудников МЧС ведут поиски россиянки, упавшей в реку Большая Лиахви в селе Згубир Дзауского района. Об операции сообщили в пресс-службе ведомства.

Несчастный случай произошёл в четверг вечером. 52-летняя женщина сорвалась в воду и исчезла в быстром течении. Сразу после поступления тревожного сигнала министр по делам гражданской обороны Ибрагим Гассеев доложил о происшествии главе республики.

Президент Алан Гаглоев взял ситуацию под личный контроль и регулярно получает доклады о развитии событий. К настоящему моменту спасатели обследовали акваторию от места падения до Цхинвала.

«В сводной поисковой группе задействованы спасатели из Цхинвала и села Верхний Рук, сотрудники пожарно-спасательных частей №1 и №2, службы пожаротушения, а также управления материально-технического обеспечения МЧС Южной Осетии», — говорится в сообщении.

Река на этом участке отличается порожистым и крайне быстрым течением. Вдоль ущелья проходит Транскавказская автомагистраль, связывающая Россию с республикой.