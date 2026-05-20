Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 мая, 11:00

Первые жертвы паводка: Двое мужчин на лодке унесло под Красноясрком, их тела нашли спасатели

Под Красноярском двое мужчин на лодке погибли в бурной реке на фоне паводков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred S. Pinheiro

Бурная река унесла моторную лодку с двумя людьми под Красноярском. По данным SHOT, всё произошло на Большой Кети в районе деревни Тархово. Очевидцы вызвали экстренные службы. Несколькими километрами ниже по течению спасатели нашли тела мужчин 54-х и 64-х лет.

Это — первые жертвы паводка в регионе. В Красноярском крае сохраняется тяжёлая паводковая ситуация, затоплено 176 участков и 14 автодорог.

В Свердловской области из реки достали тело утонувшего ребёнка

Ранее в Омске подросток решил на спор прыгнуть в реку и погиб. Причины установят. Прокуратура начала по данному факту проверку.

Матвей Константинов
