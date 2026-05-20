Первые жертвы паводка: Двое мужчин на лодке унесло под Красноясрком, их тела нашли спасатели
Бурная река унесла моторную лодку с двумя людьми под Красноярском. По данным SHOT, всё произошло на Большой Кети в районе деревни Тархово. Очевидцы вызвали экстренные службы. Несколькими километрами ниже по течению спасатели нашли тела мужчин 54-х и 64-х лет.
Это — первые жертвы паводка в регионе. В Красноярском крае сохраняется тяжёлая паводковая ситуация, затоплено 176 участков и 14 автодорог.
