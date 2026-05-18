В Омске 16-летний подросток на спор прыгнул с пирса в ледяную реку и погиб

Прокуратура Кировского округа Омска организовала проверку после гибели 16-летнего подростка. Трагедия произошла 16 мая в протоке Иртыша в районе улицы Нефтебаза.

По данным ведомства, юноша прыгнул с пирса на спор с незнакомыми подростками и утонул. К разбирательству также подключились следственные органы. Специалисты оценят, как местные власти обеспечивали безопасность людей на водных объектах. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Надзорное ведомство держит на контроле установление всех обстоятельств трагедии.

Ранее Life.ru сообщал, что две восьмилетние девочки утонули в реке Великой в Псковской области. В какой-то момент дети упали в воду и не смогли выбраться самостоятельно. Позже тела девочек нашли водолазы поисково-спасательного отряда.