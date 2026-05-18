Две восьмилетние девочки утонули в реке в Псковской области

Две восьмилетние девочки утонули в реке Великой в Псковской области. Трагедия произошла в районе деревни Мольгино Палкинского района. О начале проверки сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, вечером 17 мая школьницы гуляли рядом с берегом реки. В какой-то момент дети упали в воду и не смогли выбраться самостоятельно. Позже тела девочек нашли водолазы поисково-спасательного отряда.

Следователи Островского межрайонного отдела начали осмотр места происшествия. К проверке подключили следователей-криминалистов. Специалисты изучают участок берега, где произошла трагедия, а также проверяют условия безопасности возле водоёма.

Ранее сообщалось, что в Володарске Нижегородской области утонул 13-летний подросток. Трагедия произошла на озере Малибу. Тело ребёнка из воды достали сотрудники водолазной группы МЧС. После происшествия следственный отдел по Дзержинску организовал доследственную проверку. По предварительной информации, подросток пытался переплыть озеро, однако вскоре ушёл под воду. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.