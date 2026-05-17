В Нижегородской области 13-летний подросток утонул в озере Малибу

В Володарске Нижегородской области в озере Малибу утонул 13-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В Володарском м.о., г. Володарск, озеро Малибу водолазной группой ПРПСО МЧС России (5 человек, 1 единица техники) из воды извлечено тело погибшего ребёнка. Обстоятельства происшествия уточняются», — говорится в заявлении ведомства.

После гибели ребёнка следственный отдел по Дзержинску СУ СК России по Нижегородской области организовал доследственную проверку. При осмотре погибшего признаков криминального характера не выявлено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства трагедии. По предварительным данным подросток хотел переплыть озеро, однако вскоре скрылся под водой и не появился на поверхности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в СК.

Региональная прокуратура взяла под контроль расследование гибели ребёнка. Прокурор Володарского района Никита Белоусов приезжал на место происшествия. Начата проверка соблюдения законов о защите детей от безнадзорности и правонарушений.

А ранее в Башкирии следственные органы начали расследование обстоятельств гибели полуторагодовалого ребёнка, тело которого нашли в реке Ай после поисков. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о безвестном исчезновении малолетнего. По предварительным данным, ребёнок остался без присмотра, дошёл до берега реки и упал в воду. В рамках расследования также проверят действия законных представителей ребёнка.