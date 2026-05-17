В Башкирии в реке Ай утонул полуторагодовалый ребёнок

В Дуванском районе Башкирии расследуют обстоятельства гибели полуторагодовалого ребёнка, тело которого нашли в реке Ай после поисков. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о безвестном исчезновении малолетнего, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

«По версии следствия, 11 мая 2026 года около 17.00 часов малолетний, находившийся со своей матерью и другими взрослыми с детьми в лесном массиве недалеко от села Месягутово, остался без присмотра и пропал без вести. В ходе организованных поисков тело ребёнка без видимых телесных повреждений было обнаружено в реке Ай на расстоянии около 7 км от места первоначального исчезновения ниже по течению. По предварительным данным, ребёнок, оставшись без присмотра, дошёл до берега реки и упал в воду», — говорится в сообщении.

Сейчас по делу проводятся судебные экспертизы, устанавливается полная картина произошедшего. Следователи опрашивают родителей, свидетелей и участников поисков. В рамках расследования также проверят действия законных представителей ребёнка. Уголовное дело находится на контроле руководства регионального управления СК.

А ранее в Уфе Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти трёхмесячного мальчика, тело которого обнаружили утром 16 мая в квартире на улице Лесунова. Расследование ведётся по статье о причинении смерти по неосторожности. На момент смерти ребёнок находился в жилище с отцом. Первоначальным осмотром видимых телесных повреждений не обнаружено. В рамках расследования опрашиваются родители ребёнка, представители органов профилактики и другие лица.