Следком в Уфе завёл уголовное дело по факту смерти 3-месячного ребёнка

Следователи в Уфе возбудили уголовное дело после смерти трёхмесячного мальчика, тело которого обнаружили утром 16 мая в квартире на улице Лесунова. Расследование ведётся по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУ СК России по Башкирии.

«По предварительным данным, утром 16 мая 2026 года в одной из квартир на улице Лесунова сотрудниками скорой медицинской помощи констатирована смерть 3-месячного ребёнка. На момент смерти мальчик находился в жилище с отцом. Первоначальным осмотром видимых телесных повреждений не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.

На данный момент сотрудники следственного отдела по Калининскому району выясняют все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования опрашиваются родители ребёнка, представители органов профилактики и другие лица. Также проверяются условия, в которых проживала семья.

