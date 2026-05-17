Специальная военная операция
16 мая, 21:48

Следком в Уфе завёл уголовное дело по факту смерти 3-месячного ребёнка

Следователи в Уфе возбудили уголовное дело после смерти трёхмесячного мальчика, тело которого обнаружили утром 16 мая в квартире на улице Лесунова. Расследование ведётся по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУ СК России по Башкирии.

«По предварительным данным, утром 16 мая 2026 года в одной из квартир на улице Лесунова сотрудниками скорой медицинской помощи констатирована смерть 3-месячного ребёнка. На момент смерти мальчик находился в жилище с отцом. Первоначальным осмотром видимых телесных повреждений не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.

На данный момент сотрудники следственного отдела по Калининскому району выясняют все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования опрашиваются родители ребёнка, представители органов профилактики и другие лица. Также проверяются условия, в которых проживала семья.

Ранее в подмосковном Орехово-Зуеве 5-летний мальчик и его 4-летняя сестра выпали из окна лоджии квартиры на втором этаже. Детей госпитализировали. Врачи оказывают им необходимую помощь. В момент происшествия несовершеннолетние находились дома одни, без присмотра взрослых. Следком возбудил уголовное дело.

Тимур Хингеев
