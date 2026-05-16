Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 19:39

Мальчик и девочка выпали с лоджии второго этажа в Орехово-Зуеве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

5-летний мальчик и его 4-летняя сестра выпали из окна лоджии квартиры на втором этаже в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщила областная прокуратура.

«Сегодня в Орехово-Зуеве 5-летний мальчик и его 4-летняя сестра выпали из окна лоджии квартиры, расположенной на втором этаже многоквартирного дома», — уточнили в ведомстве.

Детей госпитализировали. Врачи оказывают им необходимую помощь. В момент происшествия несовершеннолетние находились дома одни, без присмотра взрослых.

Главное следственное управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

В Екатеринбурге ребёнок выжил после падения из окна 15-го этажа
В Екатеринбурге ребёнок выжил после падения из окна 15-го этажа

Ранее в Кинешме Ивановской области двухлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры на пятом этаже. Инцидент произошёл на улице Бекренева. Мать ребёнка находилась дома. Следственный отдел по городу Кинешма организовал проверку. Пострадавшего госпитализировали. Семья не состояла на учёте в органах профилактики.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar