Мальчик и девочка выпали с лоджии второго этажа в Орехово-Зуеве

5-летний мальчик и его 4-летняя сестра выпали из окна лоджии квартиры на втором этаже в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщила областная прокуратура.

Детей госпитализировали. Врачи оказывают им необходимую помощь. В момент происшествия несовершеннолетние находились дома одни, без присмотра взрослых.

Главное следственное управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

Ранее в Кинешме Ивановской области двухлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры на пятом этаже. Инцидент произошёл на улице Бекренева. Мать ребёнка находилась дома. Следственный отдел по городу Кинешма организовал проверку. Пострадавшего госпитализировали. Семья не состояла на учёте в органах профилактики.