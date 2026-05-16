В Кинешме ребёнок облокотился на москитную сетку и выпал из окна пятого этажа

Следственный отдел по городу Кинешма проводит проверку по факту падения двухлетнего ребёнка из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщается в канале ведомства в МАКСЕ.

По предварительным данным, мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна дома на улице Бекренева. В момент происшествия мать находилась дома. Ребёнка госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь. Ранее семья не состояла на учёте в органах профилактики.

Ранее в Москве мальчик шести лет выпал из окна пятиэтажного дома на Чертановской улице. Мальчик остался жив, его доставили в больницу. По предварительным данным, ребёнка не доглядели, и он вышел на балкон. Окно было распахнуто, и малыш смог на него залезть.