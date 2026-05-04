На юге Москвы ребёнок выпал из окна пятого этажа и выжил

В Москве мальчик около шести лет выпал из окна пятиэтажного дома на Чертановской улице. Ребёнок выжил, его госпитализировали. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Предварительно установлено, что он остался без присмотра и вышел на балкон. Там было открыто окно, на которое мальчик смог забраться. После этого ребёнок упал вниз. Сейчас обстоятельства происшествия выясняют.

По факту случившегося проводится проверка. Её ход контролирует столичная прокуратура.

Ранее Life.ru сообщал, что в Воронеже пятилетняя девочка погибла, выпав из квартиры на девятом этаже. Тело ребёнка обнаружили под окнами многоэтажки – от полученных при падении травм девочка скончалась на месте происшествия.