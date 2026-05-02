В Омске двое детей выпали из окон сквозь москитные сетки за несколько часов

В Омске двое детей выпали из окон, облокотившись на москитные сетки — 8-летний мальчик рухнул со второго этажа на асфальт и получил тяжёлые травмы, спустя несколько часов трёхлетний малыш выпал с четвёртого этажа. Об этом сообщает Прокуратура Омской области.

Первый случай произошёл на улице Энтузиастов. Пока мамы не было дома, мальчик навалился на сетку, а она не выдержала и порвалась. Второй инцидент случился на улице Багратиона: трёхлетний ребёнок тоже опёрся на москитную сетку, родители отвлеклись и спохватились, когда он уже оказался внизу.

Первый ребёнок получил множественные травмы и ушибы внутренних органов, второй — менее серьёзные повреждения, он под наблюдением врачей. По обоим случаям проводятся полицейские проверки.

