Отец прыгнул на рельсы перед поездом ради спасения годовалого малыша

В Бангладеш на станции Бхайраб-Базар мужчина с годовалым сыном чудом выжили, упав под колеса состава. Инцидент случился во вторник около 15:30 по местному времени. Пассажир попытался выйти из тронувшегося вагона, но малыш выскользнул у него из рук прямо в щель между платформой и рельсами.

Родитель мгновенно спрыгнул за ним. Мужчина крепко обхватил ребёнка и вместе с ним прижался к бетонной стене платформы, стараясь оказаться как можно дальше от поезда.

Как сообщает портал Daily Sun, над парой проехали целых восемь вагонов. Очевидцы и сотрудники станции подтвердили, что оба не получили ни одной царапины.

«Отец, рискуя жизнью, спас своего годовалого сына... И отец, и сын остались невредимы», — приводятся в публикации слова свидетелей.

