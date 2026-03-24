В Аргентине полицейский спас малыша с путей за секунду до столкновения с поездом

В Аргентине капрал полиции Пабло Луна предотвратил трагедию в провинции Кордова, успев вытащить трёхлетнего мальчика из-под движущегося грузового поезда. Случай произошёл в районе Лос-Галпонес и был зафиксирован на видеозаписи, опубликованной пресс-службой полиции.

Спасение ребёнка. Видео © X / Policía de Córdoba

«Рисковать собственной жизнью, чтобы спасти чужую: именно это делает наша полиция каждый день, и сегодня это запечатлелось на этом видео. Я хочу особо отметить быстрое и решительное вмешательство старшего капрала Пабло Луны из мотоциклетного отдела, который патрулировал этот район и немедленно пришёл на помощь, чтобы спасти жизнь ребёнка», — пишет губернатор Мартин Льярьора.

Мать ребёнка, 24-летняя местная жительница рассказала, что сын внезапно выбежал на рельсы из-за её собственной беспечности.

