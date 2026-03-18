18 марта, 10:10

Найденный мёртвым в СИЗО похититель девочки состоял на учёте как склонный к суициду

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Умерший в СИЗО Сергей Грищенков, обвиняемый в похищении девятилетней девочки, состоял на учёте как склонный к суициду. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Смоленской области.

Тело мужчины было было обнаружено 18 марта. В ведомстве уточнили, что Грищенков находился на профилактическом учете как лицо, склонное к суициду, и несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

Похититель девочки в Смоленске считает себя её биологическим отцом
Похититель девочки в Смоленске считает себя её биологическим отцом

История похищения девочки прогремела на всю страну. Напомним, что ребёнок исчез утром 24 февраля во время прогулки с собакой. В поисках участвовали несколько сотен полицейских и волонтёров. Девочку обнаружили 26 февраля в квартире одного из соседних домов на улице, где она и проживала. Подозреваемого в похищении задержали, им оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков. Сначала фигурант отказывался от дачи показаний и требовал адвоката, но позже начал сотрудничать со следователями. Установлено, что Грищенков насильно затолкал девочку в автомобиль и отвёз в квартиру своей сожительницы, где удерживал. При этом женщине он сообщил, что ребёнок якобы является его племянницей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, злоумышленника и его подругу арестовали на два месяца. 18 марта мужчину нашли мёртвым в СИЗО.

Наталья Демьянова
