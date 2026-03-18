Найденный мёртвым в СИЗО похититель девочки состоял на учёте как склонный к суициду

Умерший в СИЗО Сергей Грищенков, обвиняемый в похищении девятилетней девочки, состоял на учёте как склонный к суициду. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Смоленской области.

Тело мужчины было было обнаружено 18 марта. В ведомстве уточнили, что Грищенков находился на профилактическом учете как лицо, склонное к суициду, и несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.