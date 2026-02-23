Гигантская волна ударила по ресторану в Сочи — отец спас сына в последний момент

Во время мощного шторма в Сочи огромная волна пробила панорамные окна ресторана на берегу и ворвалась внутрь. Поток воды за секунды превратил зал в ловушку — мебель снесло, стекло разлетелось по помещению. В этот момент в заведении находились отец с маленьким сыном.

В Сочи волна разрушила ресторан на берегу, пострадал ребёнок. Видео © Telegram/ ЧП Сочи

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «ЧП Сочи», видно, как вода сбивает мальчика с ног. Отец мгновенно бросается к ребёнку и успевает подхватить его, пока поток не утащил обратно к морю. Помощь мужчине оказали другие посетители. Волна унесла легкую мебель, разбила столы и стулья о стены. По данным местных СМИ, семье удалось самостоятельно выбраться из полузатопленного помещения до прихода следующей волны.

