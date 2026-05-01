1 мая, 19:15

В Воронеже пятилетняя девочка погибла, выпав из квартиры на девятом этаже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TsibaevAlex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TsibaevAlex

В Воронеже произошла трагедия, унёсшая жизнь маленького ребёнка. Вечером 1 мая пятилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома на улице Ростовской. Тело ребёнка обнаружили под окнами многоэтажки – от полученных при падении травм девочка скончалась на месте происшествия.

Следственный комитет по Воронежской области незамедлительно возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи приступили к осмотру места происшествия и опросу свидетелей.

В Подмосковье ребёнок выпал из окна 9-го этажа вместе с москитной сеткой

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти ребёнка. Также проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. Предварительная версия – трагедия произошла из-за недосмотра взрослых, однако следствие проверит все возможные причины, включая состояние окна и наличие москитной сетки, которая часто создаёт у детей иллюзию безопасности.

Ранее Life.ru писал, что в Бурятии перед судом предстанет отец, по вине которого погибла его дочь. Мужчина перелил отвердитель для эпоксидной смолы в пустой флакон из-под сиропа и забыл об опасности, а его сожительница дала это «лекарство» заболевшей девочке, приняв жидкость за сироп. У ребёнка началось острое отравление – врачи не смогли её спасти. Отцу грозит до двух лет лишения свободы.

Шестилетняя девочка погибла, выпав из окна в Екатеринбурге

Юния Ларсон
