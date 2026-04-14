Смертельная ошибка: В Бурятии девочка выпила «лекарство» с отвердителем и погибла

В Бурятии перед судом предстанет мужчина, по вине которого погибла его же дочь. Девочка выпила отвердитель, перелитый в бутылку из-под лекарства. О трагедии сообщили в Следственный комитет России.

«После употребления вещества у девочки произошло острое отравление, врачи не смогли спасти ребёнка», — уточнили следователи.

По данным следствия, мужчина занимался работой с эпоксидной смолой и в ноябре 2025 года перелил отвердитель в пустой флакон от сиропа. Спустя время он забыл об этом и поставил ёмкость рядом с медикаментами.

30 декабря у ребёнка появились симптомы простуды. Сожительница мужчины, не зная о подмене, дала девочке жидкость из флакона, приняв её за лекарство. После этого состояние ребёнка резко ухудшилось — развилось тяжёлое отравление. Несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Материалы направлены в суд, обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

