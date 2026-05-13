13 мая, 12:23

В Екатеринбурге ребёнок выжил после падения из окна 15-го этажа

Обложка © GPTChat

В Екатеринбурге четырёхлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры на 15-м этаже. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошёл утром около 08:00 мск. Ребёнок выпал из окна многоэтажного дома и упал на газон возле здания, где его позже обнаружили. После происшествия мальчика срочно доставили в реанимацию одной из городских больниц. Что с ним сейчас, неизвестно.

«Сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства происшествия», — сообщили в полиции. Сейчас проводится проверка.

Ребёнок выпал из окна в Калининградской области, его доставили в больницу

Ранее в Москве мальчик около шести лет выпал из окна пятиэтажного дома на Чертановской улице. Ребёнок выжил и был госпитализирован. Предварительно установлено, что он остался без присмотра и вышел на балкон. Там было открыто окно, на которое мальчик смог забраться.

Александра Мышляева
