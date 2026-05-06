Ребёнок выпал из окна в Калининградской области, его доставили в больницу

В городе Гусев Калининградской области произошёл несчастный случай с несовершеннолетним. Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в своём канале на платформе «Макс», вечером на улице Победы мальчик выпал из окна, расположенного на втором этаже.

Ребёнка оперативно доставила в больницу бригада скорой помощи. Врачи диагностировали у него травмы разной степени тяжести.

Ранее в Москве мальчик около шести лет выпал из окна пятиэтажного дома на Чертановской улице. Ребёнок выжил, его госпитализировали. Предварительно установлено, что он остался без присмотра и вышел на балкон. Там было открыто окно, на которое мальчик смог забраться. После этого ребёнок упал вниз. Сейчас обстоятельства происшествия выясняют.