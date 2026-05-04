В Нижегородской области СК организовал проверку после гибели восьмиклассницы

В Нижегородской области начато расследование по факту смерти школьницы. Параллельно проводятся всесторонние проверки и назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Министр образования региона Михаил Пучков сообщил об этом у себя в МАКС. По информации из некоторых Telegram-каналов, инцидент в городе Семёнове связан с предполагаемым самоубийством ученицы восьмого класса перед ВПР по английскому.

Пучков подтвердил, что лично контролирует ситуацию, находясь в контакте со Следственным комитетом и прокуратурой. Он также отметил, что предварительные данные не указывают на давление, связанное с ВПР. Педагогическая характеристика девочки положительная, она спокойно относилась к неудачам и стремилась исправлять оценки. Ранее она успешно сдавала ВПР без нареканий.

«Но у девочки действительно могли быть серьезные переживания, не связанные с учебой или контрольными работами. Сейчас этот факт проверяется. Уважаемые родители, важно всегда сохранять с ребёнком доверительные отношения как в отношении учёбы, так и его круга общения и занятий», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Калининграде ученица восьмого класса выпала из окна 32-й гимназии в ходе учебного занятия. К сожалению, девочка погибла.