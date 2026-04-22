Восьмиклассница выпала из окна гимназии во время урока в Калининграде

В Калининграде ученица восьмого класса выпала из окна 32-й гимназии в ходе учебного занятия. Как сообщает Amber Mash, девочка вышла из класса по разрешению, но не вернулась. По предварительным данным, она получила множественные травмы.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и сотрудники полиции. Пострадавшую восьмиклассницу доставили в Детскую областную больницу. Сообщается, что она находится без сознания и ей оказывают реанимационную помощь.