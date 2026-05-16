СК завёл уголовное дело из-за стрельбы по подросткам из окна в Люберцах

В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту стрельбы мужчины по подросткам из окна, в результате которой пострадал 14-летний школьник. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по г. Люберцы возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершённых в отношении 14-летнего подростка (ст. 213 УК РФ). По предварительным данным, с 14 на 15 мая мужчина выстрелил из пневматического ружья в группу подростков из окна многоквартирного дома. В результате один из подростков получил ранение в области спины и был госпитализирован», — рассказали в следкоме.

В МВД Подмосковья уточнили, что пострадавший находился во дворе дома на Егорьевском шоссе в посёлке Красково. Во время выстрела подростки играли на улице. Одному из ребят в спину попала пневматическая пуля, которую затем извлекли врачи. Сотрудники полиции проводят проверку и занимаются розыском и задержанием злоумышленника.