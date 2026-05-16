Охота на детей во дворе: В Подмосковье подростка госпитализировали после выстрела из окна

В Люберецком городском округе Московской области неизвестный выстрелил в подростка из пневматического оружия, сообщает РИА «Новости». Молодого человека госпитализировали на машине скорой помощи. По словам адвоката семьи Романа Закирьянова, инцидент произошёл на территории жилого комплекса.

Инцидент произошёл во дворе ЖК, где компания подростков 14–15 лет сидела на скамейке. Один из ребят встал, и в него из окна попала пневматическая пуля, которую затем извлекли врачи. Заявление о происшествии уже подано в полицию. Проверка ведётся на основании информации от лечебного учреждения, куда доставили пострадавшего.

Адвокат отметил, что ситуация подпадает под тяжкий состав — «хулиганство с применением оружия», и преступление квалифицируется как исключительная компетенция Следственного комитета, так как пострадал несовершеннолетний. Правоохранители пообещали изучить записи камер видеонаблюдения, однако семья опасается, что часть материала может быть утрачена со временем.

Ранее в Сочи неизвестный выстрелил из оружия в оживлённом месте неподалёку от школы № 24. Ранение получил 14-летний подросток.