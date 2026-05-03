В Сочи задержали мужчину, выстрелившего в подростка из окна дома

В центральном районе Сочи днём 2 мая произошла стрельба. Как сообщает телеграм-канал Kub Mash, неизвестный выстрелил из оружия в оживлённом месте неподалёку от школы № 24. Ранение получил 14-летний подросток.

По словам очевидцев, компания подростков гуляла во дворе жилого дома на Цветном бульваре. Внезапно, без каких-либо видимых причин или конфликта, прогремел выстрел. Свидетели происшествия не смогли определить, откуда именно вёлся огонь.

Пуля попала прямо в ладонь 14-летнему мальчику. Кроме того, дробью или рикошетом посекло грудную клетку ребёнка. Подросток выжил, но получил серьёзные огнестрельные ранения.

Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители задержали стрелявшего. Им оказался 55-летний местный житель.

«По данным следствия, днём 30 апреля 2026 года фигурант, находясь в помещении многоквартирного дома, расположенного на улице Гагарина в городе Сочи, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений произвёл один выстрел из пневматического оружия в сторону двора дома, попав в 14-летнего подростка», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

