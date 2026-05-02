В Челябинске задержали подростков, устроивших стрельбу из пистолета в трамвае

Сотрудники правоохранительных органов разыскали троих фигурантов конфликта в трамвае, в ходе которой от выстрела из газового пистолета пострадал один из пассажиров. Это трое парней 18, 17 и 16 лет, сообщили в главке МВД по Челябинской области.

На данный момент меры применены только к отцу 16-летнего подростка — его наказали по административной статье о неисполнении родительских обязанностей. В отношении остальных участников решения пока не приняты.

Статья 5.35 КоАП РФ предусматривает за такое нарушение предупреждение либо штраф. Сумма взыскания может составить от 500 до 2 тысяч рублей. Причина конфликта не установлена. Известно, что после потасовки пострадавший попросил водителя вызвать скорую помощь. В больнице ему промыли глаза и отпусктили домой, писал портал 74.ru.

