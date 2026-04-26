Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 18:56

Мужчина обстрелял соседей из пневматического пистолета в Татарстане

В Альметьевске произошёл конфликт со стрельбой. Мужчина открыл огонь по соседям во дворе на улице Чернышевского. Камера наблюдения зафиксировала инцидент. Участников конфликта уже задержали. Предварительная версия произошедшего — бытовая ссора между приятелями.

Стрельба во дворе в Татарстане. Видео © Telegram / Mash Iptash

На записи с камеры видно, как к группе людей у подъезда подбегает мужчина в медицинской маске. Он целится в соседей из пистолета. Толпа разбегается и прячется за припаркованные машины.

Пострадал один местный житель. После медицинского обследования его отпустили домой. Оружие оказалось пневматическим. Стрелявшего доставили в отделение полиции. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в США женщина открыла огонь по толпе у кампуса Университета Индианы. Свидетели рассказали — перестрелке предшествовала драка между двумя женщинами. В результате инцидента пострадали девять человек.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Обложка © Life.ru

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar