Мужчина обстрелял соседей из пневматического пистолета в Татарстане

В Альметьевске произошёл конфликт со стрельбой. Мужчина открыл огонь по соседям во дворе на улице Чернышевского. Камера наблюдения зафиксировала инцидент. Участников конфликта уже задержали. Предварительная версия произошедшего — бытовая ссора между приятелями.

Стрельба во дворе в Татарстане. Видео © Telegram / Mash Iptash

На записи с камеры видно, как к группе людей у подъезда подбегает мужчина в медицинской маске. Он целится в соседей из пистолета. Толпа разбегается и прячется за припаркованные машины.

Пострадал один местный житель. После медицинского обследования его отпустили домой. Оружие оказалось пневматическим. Стрелявшего доставили в отделение полиции. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в США женщина открыла огонь по толпе у кампуса Университета Индианы. Свидетели рассказали — перестрелке предшествовала драка между двумя женщинами. В результате инцидента пострадали девять человек.