26 апреля, 14:20

В США снова стрельба: Женщина ранила 9 человек у кампуса университета

Женщина открыла огонь по толпе у кампуса Университета Индианы: девять раненых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sfam_photo

В американском городе Блумингтон (штат Индиана) произошла массовая стрельба. Инцидент случился прямо рядом с кампусом местного университета.

Согласно заявлению полиции и публикации Fox News, ЧП произошло на Кирквуд-авеню около полуночи в воскресенье. В этот момент праздничные толпы студентов и горожан отмечали популярную ежегодную велогонку Little 500.

Стражи порядка прибыли на место событий и обнаружили раненых в одном квартале от учебного заведения. Всего госпитализировано девять человек. Данных о тяжести их травм и возможных погибших пока не поступало.

Свидетели утверждают, что перестрелке предшествовала драка между двумя женщинами. Позже одна из участниц потасовки, предположительно, выхватила оружие и открыла огонь по толпе.

Подозреваемая пока не задержана. Полиция Индианы просит всех, кто что-либо знает об инциденте, срочно обратиться в участок. Руководство университета ввело в кампусе дополнительные меры безопасности. Расследование продолжается.

«Там было много хаоса»: Журналисты спрятались под столы во время стрельбы на приёме с Трампом

Ранее стрельбу устроили в отеле Washington Hilton в столице США на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Подозреваемого задержали на месте преступления. Он признался, что его целью были чиновники Белого дома. Стрелявшему грозит обвинение в покушении на Трампа.

Дарья Денисова
