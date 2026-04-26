В США снова стрельба: Женщина ранила 9 человек у кампуса университета
Женщина открыла огонь по толпе у кампуса Университета Индианы: девять раненых
В американском городе Блумингтон (штат Индиана) произошла массовая стрельба. Инцидент случился прямо рядом с кампусом местного университета.
Согласно заявлению полиции и публикации Fox News, ЧП произошло на Кирквуд-авеню около полуночи в воскресенье. В этот момент праздничные толпы студентов и горожан отмечали популярную ежегодную велогонку Little 500.
Стражи порядка прибыли на место событий и обнаружили раненых в одном квартале от учебного заведения. Всего госпитализировано девять человек. Данных о тяжести их травм и возможных погибших пока не поступало.
Свидетели утверждают, что перестрелке предшествовала драка между двумя женщинами. Позже одна из участниц потасовки, предположительно, выхватила оружие и открыла огонь по толпе.
Подозреваемая пока не задержана. Полиция Индианы просит всех, кто что-либо знает об инциденте, срочно обратиться в участок. Руководство университета ввело в кампусе дополнительные меры безопасности. Расследование продолжается.
Ранее стрельбу устроили в отеле Washington Hilton в столице США на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Подозреваемого задержали на месте преступления. Он признался, что его целью были чиновники Белого дома. Стрелявшему грозит обвинение в покушении на Трампа.
