«Люди разбегались»: Во Львове мужчина в плаще открыл стрельбу на улице

Жители Львова сообщили, что в городе произошли выстрелы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Во Львове сообщают о стрельбе — по данным из соцсетей, прозвучало до шести выстрелов», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, человек в плаще с оружием в руке бежал в сторону остановки, люди разбегались. Комментариев от официальных источников пока не поступало.

Напомним, в апреле в Голосеевском районе Киева произошёл вооружённый инцидент, квалифицированный как теракт. Нападавший открыл стрельбу по прохожим, затем забаррикадировался в супермаркете и захватил заложников. Прибывший спецназ ликвидировал стрелявшего. По данным мэра Виталия Кличко, жертвами атаки стали семь человек, ещё семеро находятся в больницах, некоторые в тяжёлом состоянии. Глава МВД уточнил, что нападавший использовал зарегистрированное оружие, и назначил служебное расследование действий полиции.