Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 21:00

В Днепропетровске сотрудник ТЦК сбил ребёнка при задержании мужчины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ViktoriaIvanets

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ViktoriaIvanets

На одной из детских площадок в Днепропетровске ребёнок получил травму в момент, когда сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задерживали мужчину. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

Согласно источнику, во время потасовки на площадке мужчина, участвовавший в задержании, задел девочку. После падения ребёнок ударился головой. Девочка получила травму. Кроме того, силовики сообщили, что в Киеве женщина, гулявшая с собакой, вмешалась в попытку задержания мужчины. Ей удалось помешать сотрудникам военкомата увезти его.

В Измаиле цыганская община устроила погоню за микроавтобусом с ТЦКшниками
В Измаиле цыганская община устроила погоню за микроавтобусом с ТЦКшниками

А ранее в украинском Ровно водитель BMW сбил сотрудника территориального центра комплектования во время конфликта на улице Малоривненской. Представители центра пытались вытащить мужчину из автомобиля. В ответ водитель включил заднюю передачу и наехал на одного из сотрудников военкомата.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar