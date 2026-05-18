В Свердловской области из реки достали тело утонувшего ребёнка
В Свердловской области из реки Пышма извлекли тело ребёнка 2013 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Инцидент произошёл 17 мая в районе города Сухой Лог. Спасатели отмечают, что на водных объектах области зафиксировано одно происшествие — обнаружение и поднятие из воды тела несовершеннолетнего.
На месте работают оперативные и следственные службы, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Нижегородской области 13-летний мальчик утонул в озере Малибу. По предварительной информации подросток хотел переплыть озеро, однако вскоре скрылся под водой и не появился на поверхности.
