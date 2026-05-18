Специальная военная операция
18 мая, 05:25

Пропавший в Иркутске 16-летний подросток найден погибшим спустя два месяца

Обложка © ТАСС / Антон Ваганов

В Иркутске нашли мёртвым 16-летнего подростка, пропавшего в марте по пути в лицей. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Иркутской области.

«Мальчик найден, погиб», — говорится в сообщении волонтёров.

Напомним, о пропаже школьника сообщила его мать. По её словам, сына видели в последний раз 20 марта около 07:30 у дома 81 по Железнодорожной, перед тем как он должен был отправиться в лицей. Телефон мальчика остался дома. Примечательно, что никаких причин для исчезновения не наблюдалось; ранее он не разыскивался и характеризуется положительно. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Ранее в «ЛизаАлерт» назвали самостоятельный поиск главной ошибкой при пропаже ребёнка. Это только усугубляет ситуацию, отметил координатор поисково-спасательного отряда.

Дарья Денисова
