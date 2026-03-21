В Иркутске второй день ищут подростка, ушедшего в лицей без телефона

В Иркутске второй день ищут 16-летнего подростка, который утром 20 марта ушёл в лицей и пропал. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Мать юноши обратилась в полицию. По словам женщины, последний раз она видела сына около 07:30 на улице Железнодорожной, 81. Он должен был отправиться на занятия в лицей при ИГУ, но с тех пор на связь не выходил. Поиски осложняет то, что подросток не взял с собой телефон.

Приметы пропавшего: рост около 175 см, серо-зелёные глаза, русые волосы. С собой у него была чёрная спортивная сумка. Полиция просит жителей помочь в поисках. Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего просят позвонить по телефону: 112.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Краснодарском крае 16-летняя девочка ушла из дома провести «эксперимент по выживанию» в горах и не вернулась. В день исчезновения пропавшая зашла в магазин, купила йогурт, сок и шоколадку, после чего отключила телефон.