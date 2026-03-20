Волонтёры перестали искать экс-спецназовца, пропавшего по сценарию Усольцевых

В Красноярском крае волонтёры перестали искать пропавшего в начале марта экс-спецназовца Виктора Потаенкова, исчезновение которого сравнивают с загадочной пропажей в тайге семьи Усольцевых. До конца месяца из-за неблагоприятных погодных условий теперь мужчину будут искать только следователи и профессиональные альпинисты. Об этом сообщает SHOT.

На данный момент специалисты-поисковики продолжают изучать возможные маршруты, по которым Потаенков мог идти по лесу. Жена Потаенкова рассказала журналистам, что муж очень любил гулять в национальном парке Красноярские Столбы и местность знал хорошо. Он часто ездил туда к роднику за водой.