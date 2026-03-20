20 марта, 13:30

Волонтёры перестали искать экс-спецназовца, пропавшего по сценарию Усольцевых

Виктор Потаенков. Обложка © Telegram / «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной

В Красноярском крае волонтёры перестали искать пропавшего в начале марта экс-спецназовца Виктора Потаенкова, исчезновение которого сравнивают с загадочной пропажей в тайге семьи Усольцевых. До конца месяца из-за неблагоприятных погодных условий теперь мужчину будут искать только следователи и профессиональные альпинисты. Об этом сообщает SHOT.

На данный момент специалисты-поисковики продолжают изучать возможные маршруты, по которым Потаенков мог идти по лесу. Жена Потаенкова рассказала журналистам, что муж очень любил гулять в национальном парке Красноярские Столбы и местность знал хорошо. Он часто ездил туда к роднику за водой.

Похищенная в Смоленске девочка до сих пор молчит о пережитом

Напомним, 55-летний бывший спецназовец Виктор Потаенков пропал в тайге в Красноярском крае 9 марта. Он отправился в лес, после чего перестал выходить на связь. Обстоятельства исчезновения напоминают историю семьи Усольцевых, пропавших 28 сентября 2025 года недалеко от посёлка Кутурчин. В ходе поисков той семьи беспилотники с тепловизорами фиксировали необычные светящиеся точки — координаты объектов передали для дальнейшего осмотра.

Татьяна Миссуми
