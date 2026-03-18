Похищенная в Смоленске девочка до сих пор молчит о пережитом

Похищенная в феврале в Смоленске девочка чувствует себя «неплохо» и уже вернулась к учёбе. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Шока нет, ходит в школу», — рассказал собеседник RT.

При этом ребёнок почти не делится подробностями того, что происходило в квартире похитителя. Известно лишь, что мужчина кормил девочку и разрешал ей играть с игрушками.

Источник также добавил, что подозреваемый запугивал сожительницу: он представил ребёнка своей племянницей и строго запретил задавать лишние вопросы.