Похищенная в Смоленске девочка до сих пор молчит о пережитом
Похищенная в феврале в Смоленске девочка чувствует себя «неплохо» и уже вернулась к учёбе. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Шока нет, ходит в школу», — рассказал собеседник RT.
При этом ребёнок почти не делится подробностями того, что происходило в квартире похитителя. Известно лишь, что мужчина кормил девочку и разрешал ей играть с игрушками.
Источник также добавил, что подозреваемый запугивал сожительницу: он представил ребёнка своей племянницей и строго запретил задавать лишние вопросы.
История с похищением 9-летней девочки в Смоленске в конце февраля потрясла всю страну. Ребёнок пропал днём 24-го числа, уйдя гулять с собакой, — на поиски подняли сотни полицейских и добровольцев. Спустя двое суток школьницу нашли живой в квартире неподалёку от её дома. Как выяснилось, 43-летний мужчина (уже имевший судимость за наркотики) силой затолкал её в машину и отвёз к своей сожительнице, выдав за племянницу и запретив женщине задавать вопросы. Позже он пошёл на контакт со следователями, а его причастность подтвердили экспертизы. Выяснилось, что он считал себя биологическим отцом девочки. Сожительницу также задержали.
